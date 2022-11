Itatiaia abre inscrições para contratação temporária de técnicos em segurança do trabalho - Divulgação

Itatiaia abre inscrições para contratação temporária de técnicos em segurança do trabalhoDivulgação

Publicado 25/11/2022 14:18

A Secretaria de Administração de Itatiaia finaliza nesta sexta-feira (25) as inscrições para um Processo Seletivo para a Contratação Temporária de três vagas de Técnico em Segurança do Trabalho. As inscrições devem ser feitas até as 16h30 na Secretaria Municipal de Administração, localizada no prédio da Prefeitura (Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro).

Podem participar profissionais formados na área, em dia com as obrigações legais e militares, com idade mínima de 18 anos, além de apresentar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido no cronograma. O edital completo pode ser acessado neste link ou no Boletim Oficial.

Os interessados devem levar pessoalmente os seguintes documentos em um envelope: Documento oficial com foto (original e cópia); comprovante de Residência (original e cópia), carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia), certificado de Reservista para os candidatos do sexo masculino, declaração de quitação eleitoral (Retirar através do site: https://www.tse.jus.br), histórico Escolar (original e cópia); currículo constando as experiências profissionais anteriores, o formulário de inscrição, que pode ser acessado no edital, cópia do comprovante de vacinação para Covid-19 (com no mínimo duas doses), cópia dos documentos para comprovação de experiência profissional sendo eles: cópia da carteira de trabalho ou certidão emitida por órgão oficial ou carta de referência além do diploma/certificado de cursos relacionados a área e registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o edital, o processo seletivo será constituído de duas fases sendo a primeira: prova de títulos feita através de análise curricular e respectivos documentos, conforme escala de pontuação; e a segunda etapa consistirá em entrevista individual e possuirá caráter eliminatório e classificatório. O resultado final será publicado a partir do dia 19 de dezembro, no site da Prefeitura e afixado no Mural da Secretaria Municipal de Administração.