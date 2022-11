Após troca de tiros, Polícia Militar apreende drogas em Itatiaia - Divulgação

Publicado 18/11/2022 18:34

Após uma troca de tiros com um suspeito de tráfico de drogas, a Polícia Militar (PM) conseguiu apreender uma bolsa com entorpecentes na quinta-feira (17) em Itatiaia. O caso aconteceu no Vale do Ermitão, em Penedo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a PM, os agentes abordavam alguns usuários que estavam no local para comprar drogas, quando um suspeito com uma bolsa plástica na mão, ao avistar os policiais, começou o confronto a tiros.

Depois do tiroteio, o suspeito conseguiu fugir, mas abandonou a sacola. Dentro dela, foram apreendidos 108 pinos de cocaína, pedras de crack e maconha. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia.