Publicado 10/11/2022 16:10

Um homem ficou gravemente ferido depois de cair da moto na quarta-feira (9) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do KM 316, no sentido São Paulo.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o motociclista foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não informou o estado de saúde.