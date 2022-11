Militar reformado do Exército é morto a tiros na Via Dutra - Divulgação

Militar reformado do Exército é morto a tiros na Via DutraDivulgação

Publicado 07/11/2022 06:00

Um militar reformado do Exército Brasileiro, de 53 anos, foi morto a tiros na madrugada de domingo (6) na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu no KM 319, próximo à entrada de Penedo, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por, pelo menos, dois disparos: um na cabeça e o outro no peito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada para um caso de encontro de cadáver na rodovia. Quando chegaram, o corpo estava na frente de um veículo parado no acostamento.

A PRF informou que o carro pertencia ao militar. No veículo, foram encontradas, pelo menos, duas marcas de tiros na porta do carro e cápsulas deflagradas de munição calibre .40. A suspeita é de execução, já que o carro e os bens que estavam dentro não foram roubados.

O corpo do militar foi levado pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.