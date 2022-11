Itatiaia recebe equipamento de mamografia do Estado - Geninho/PMI

Publicado 04/11/2022 19:00

Enquanto a Secretaria de Saúde de Itatiaia aguarda a licitação para consertar o aparelho de mamografia do município, a Clínica da Mulher recebeu um equipamento cedido pelo Governo do Estado. A previsão é que o mamógrafo esteja pronto para funcionar em até uma semana.

Atualmente, em Itatiaia, 70 mulheres estão na fila de espera pelo exame. A Secretaria de Saúde ainda fechou parceria com municípios da região para atender as pacientes até que o mamógrafo esteja pronto para funcionamento.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Eduardo Saldanha, a licitação para o conserto do aparelho já está aberto. "Com dois equipamentos, será possível dar mais agilidade na prestação desse serviço", disse.