Itatiaia realiza Festa da Cultura neste sábado - Sonita Palmer

Itatiaia realiza Festa da Cultura neste sábadoSonita Palmer

Publicado 03/11/2022 20:00 | Atualizado 03/11/2022 20:23

Para comemorar Dia Nacional da Cultura, a Superintendência de Cultura de Itatiaia realiza no próximo sábado (5) a Festa da Cultura, com apresentações criadas ao longo do ano por professores e alunos. O evento acontece no espaço da Casa da Cultura, no Centro, a partir das 17h.

Serão realizadas mostras dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes dos cursos gratuitos de Dança, Teatro, Circo, Fanfarra, Música e Costura.

A programação conta ainda com o Desfile de Moda Cultural, que traz as peças exclusivas da figurinista, Nana Linhares, e apresentação dos artistas que escreveram as poesias selecionadas no Encontro Literário.