Vacina contra poliomielite - Divulgação/Foto meramente ilustrativa

Publicado 26/10/2022 18:43

Com o objetivo de alcançar mais crianças, a equipe de imunização de Itatiaia começou nesta quarta-feira (26) uma ação de vacinação contra poliomielite nas unidades de Educação Infantil do município.

A primeira contemplada foi a Escola Municipal Maria José de Aquino, na Vila Odete. No dia 31, a equipe estará no Centro de Educação Infantil, no bairro Vila Maia.

De acordo com o último levantamento, 92,5% do público-alvo foi imunizado, sendo a meta de 95% a 100%. A campanha segue para as crianças de um a 4 anos de idade.

A imunização acontece todas as unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Com exceção da Policlínica Municipal, onde a sala de vacinação funciona das 9h às 16h.