Agendamento deve ser feito pelo site do Detran RJDivulgação

Publicado 24/10/2022 06:00 | Atualizado 24/10/2022 19:14

No dia 24 de outubro, o Detran RJ realiza mais uma edição do programa Vistoria Itinerante em Itatiaia. A ação acontece na Rodoviária da cidade, localizada à Avenida Wanderbilt Duarte de Barros. Os motoristas já podem fazer o agendamento pelo site do órgão ou pelos números (21) 3460-4040 e 3460-4041.

Serão oferecidos serviços relacionados a veículos. No dia da ação, serão disponibilizados diversos procedimentos como: transferência de propriedade e de jurisdição ou de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.