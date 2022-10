Vacinação antirrábica - Divulgação/PMPR

Publicado 21/10/2022 17:10

A Vigilância Ambiental de Itatiaia realiza no próximo sábado (22) a campanha de vacinação antirrábica. A ação acontece em quatro pontos fixos: no PSF da Vila Flória, na Praça do Campo Alegre e nas Associações dos bairros Vila Pinheiro e Jardim Itatiaia, das 9h às 16h.

Podem ser vacinados cachorros e gatos com idade a partir de três meses de idade e adultos saudáveis. A vacina antirrábica deve ser aplicada nos animais uma vez por ano. Ela é a principal forma de prevenção e controle da raiva animal.