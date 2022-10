Horários de atendimento são das 8h às 12h e das 13h às 17h. - Divulgação

Publicado 17/10/2022 19:08

Até 11 de novembro, a Secretaria de Educação de Itatiaia realiza a chamada escolar para o ano de 2023. O responsável legal pelo aluno menor de idade, ou o próprio aluno maior de 18 anos, deve procurar a escola pública mais próxima de sua residência para efetuar a matrícula. Os horários de atendimento são das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deve ter idade de quatro anos completos até o dia 31 de março e, para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, seis anos completos até 31 de março. Para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o estudante precisa ter 15 anos completos até o início do ano letivo.

Para a matrícula os documentos são: cópias da certidão de nascimento ou casamento, do comprovante de residência do aluno e/ou responsável, da carteira de identidade do responsável legal e do aluno, do CPF do aluno e do responsável, do comprovante do Auxílio Brasil (caso o aluno seja beneficiário), do cartão do SUS e do cartão de vacina, uma foto 3x4 atual, além de declaração da escola de origem (para casos de transferência).

A renovação de matrícula para 2023 ocorre no período de 28 de novembro até 9 de dezembro, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, além do horário noturno para escolas com modalidade de ensino EJA.