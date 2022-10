Material apreendido foi levado para a 99ª DP de Itatiaia - Divulgação

Material apreendido foi levado para a 99ª DP de ItatiaiaDivulgação

Publicado 08/10/2022 00:09

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu um foragido da justiça, de 21 anos, nesta sexta-feira (7) em Itatiaia. Foram apreendidos com mais de seis quilos de cocaína. Um homem, de 29 anos, também foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido. O caso aconteceu no bairro Nova Conquista.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram cumprir mandados de prisão preventiva contra o jovem por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, e averiguar uma informação de que no local funcionava uma base para a endolação de drogas. Foram apreendidos 6,5kg de cocaína, 10 mil pinos vazios, além de celulares e balanças de precisão.

O foragido da justiça entrou em luta corporal com um policial e tentou pegar a arma do agente, que disparou acidentalmente, bateu na parede, ricocheteou e atingiu a região da barriga do suspeito. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Emergência de Resende e deve passar por uma cirurgia. A unidade não informou o estado de saúde dele.

Ele continua internado sob escolta da PM. Além dos mandados de prisão, ele vai responder por tráfico, associação e corrupção de menores, assim como o homem de 29 anos. O adolescente foi autuado por fatos análogos aos crimes de tráfico e associação. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.