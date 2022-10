Publicado 03/10/2022 18:11

Um homem, de 57 anos, foi morto a tiros no domingo (2) em Itatiaia. O crime aconteceu na Estrada Mauá x Maromba, no bairro Vale do Pavão. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é um jovem, de 21 anos, que teria matado a vítima durante uma discussão sobre aluguéis atrasados.

Depois de ser cobrado pelo proprietário do imóvel, o jovem teria atirado contra o homem na cabeça e nas costas. Ele foi socorrido por vizinhos, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

O autor dos disparos fugiu. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Até o momento, ninguém havia sido preso.