Caso aconteceu na altura do km 312, em ItatiaiaDivulgação

Publicado 28/09/2022 09:57

Um mulher, de 58 anos, morreu atropelada na noite de terça-feira (27) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do km 312, no sentido São Paulo.



De acordo com a concessionária que administra a rodovia, uma equipe médica da empresa foi ao local, mas quando chegou a vítima já estava sem vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista que atropelou a pedestre permaneceu no local. O carro tinha placas de Barra Mansa. Ela não se feriu no acidente.

O trânsito chegou a fluir pela faixa da direita, mas já foi normalizado.