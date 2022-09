Viaduto é um dos principais acessos ao bairro Country Club - Evaldo de Castro/PMI

Publicado 21/09/2022 16:39

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itatiaia, juntamente com um representante da MRS Logística, concessionária responsável pela operação da malha ferroviária regional, vistoriou as cabeceiras do viaduto sobre a linha férrea, na altura do bairro Country Club. Nos dois lados da ponte, o pavimento apresenta trincas, além de instabilidade no solo.

Outro problema identificado é que parte do material utilizado para a contenção das cabeceiras foi furtado, entre eles dormentes e trilhos de aço. Um relatório do representante da empresa deve ser apresentado à concessionária, informando as condições técnicas do viaduto e o furto do material.

De acordo com o secretário de Obras, Altamir Barreto, a prefeitura deve solicitar uma inspeção técnica no local, além de apresentar à empresa uma proposta para construção de um outro viaduto, duplicando o acesso ao bairro. "Essa obra é prioridade para a prefeitura. Vamos discutir com a concessionária quais são as formalidades a serem atendidas, até a elaboração de um projeto executivo", destacou.