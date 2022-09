Parque Nacional do Itatiaia - Andres Conquista/BR Parques

Publicado 19/09/2022 16:01

O fim de semana foi congelante no alto do Parque Nacional do Itatiaia. A estação de Campo Belo, não oficial, registrou -10ºC. A temperatura foi marcada às 6h42 de domingo (18).

Na estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura foi -6,7°C, às 7h.

Nesta segunda-feira (19), a estação de Campo Belo voltou a marcar tempetura negativo. Foram registrados -3ºC.