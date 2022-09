Vândalos reuniram os objetos de valor no centro da sala - Divulgação

Publicado 17/09/2022 11:53

Duas unidades escolares de Itatiaia foram alvo de vandalismo e tentativa de furto na noite de sexta-feira (16). As escolas ficam no mesmo terreno na Rua Osmar Amorim, no bairro Vila Odete. Apesar dos prejuízos às estruturas, nenhum bem foi levado. Em pouco mais de um mês, outros prédios públicos foram invadidos e teve itens furtados.

A Escola Municipal Professora Maria José de Aquino, que havia passado por uma reforma e seria reinaugurada na próxima semana, foi a primeira a ser invadida na noite de sexta. A grade de uma das salas que armazena os objetos eletrônicos foi arrombada. Os vândalos ainda pixaram as paredes. Um vigia da obra ao lado da escola ouviu o barulho da invasão e conseguiu evitar o furto.

Horas depois, a Creche Municipal Dr. Roberto Cotrim, que passa por uma reforma, também foi invadida. Duas janelas foram quebradas e houve tentativa de furto dos materiais dos pedreiros. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.

Além desse caso, na última quarta-feira (14), o prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro, foi invadido e teve cinco notebooks furtados. Há pouco mais de um mês, os alvos foram o prédio da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de Penedo, que também tiveram os equipamentos eletrônicos roubados.