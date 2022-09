Delegacia de Itatiaia - Divulgação

Publicado 19/09/2022 15:46

Um homem, de 53 anos, foi preso suspeito de assédio sexual contra uma mulher na noite de domingo (18) em Itatiaia. O caso aconteceu em um bar na Avenida das Mangueiras, em Penedo.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 25 anos, disse que estava lanchando com amigas quando foi abordada pelo suspeito por duas vezes, que oferecia bebida alcoólica. Mesmo negando, o homem segurou a cabeça da jovem e levou sua boca à força na direção do gargalo de uma garrafa, fazendo insinuações desrespeitosas.

Ainda de segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu se afastar e pessoas próximas seguraram o homem, que ainda tentou ir em direção à mulher com agressividade.

A Polícia foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ele vai responder por importunação sexual na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.