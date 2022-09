Em agosto foram realizadas 55 castrações. - Divulgação

Em agosto foram realizadas 55 castrações.Divulgação

Publicado 19/09/2022 19:11

O Departamento de Bem Estar Animal de Itatiaia, do Setor de Zoonoses, divulgou o balanço de castrações realizadas desde maio, quando o serviço foi retomado. Até o momento, foram realizadas 177 procedimentos de cães e gatos. Em agosto, foram 55.

Em Itatiaia, as castrações são realizadas pela Prefeitura, por meio de um contrato com uma empresa e com o apoio do programa estadual RJ Pet. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (24) 3352-4243.

Segundo o coordenador de Vigilância Ambiental, Rafael Rezende de Carvalho, o serviço está sendo ofertado enquanto o "Castramóvel" está sendo preparado. "Como havia uma demanda muito grande, nós suspendemos os cadastros para atender todos os moradores que já estavam na fila de espera e em outubro reiniciaremos os cadastros", explicou.

Rezende reforça que a castração é de extrema importância, pois diminui o crescimento populacional de animais nas ruas. "Há outros benefícios como a redução de doenças graves e o prolongamento da expectativa de vida do cachorro ou gato", finalizou.