Publicado 27/09/2022 16:47

Morreu na segunda-feira (26) o idoso, de 68 anos, que foi atacado por um cachorro da raça pitbull em Itatiaia. Ele estava internado desde o ataque , no dia 17 de setembro, no Hospital de Emergência de Resende. As informações são da Polícia Civil.

O caso aconteceu na Rua São Jorge, no bairro Campo Alegre. Segundo a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram no local a vítima estava sendo atacada no rosto. Para conter o animal e interromper o ataque, os PM's atiraram contra o cachorro, que morreu na hora.

Na unidade médica, o idoso passou por uma cirurgia e estava entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.