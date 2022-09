Prova de mountain bike - Reprodução internet

Prova de mountain bikeReprodução internet

Publicado 23/09/2022 18:23

No próximo domingo (25), a Secretaria de Esporte e Lazer de Itatiaia realiza o 1º Rally Mountain Bike XCM. Com três categorias – Light (12 km), Sport (24 km) e Elite (36 km) – a largada está marcada para acontecer às 9h na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre. A retirada dos kits está marcada para às 7h30, na praça.

Segundo a organização, 130 atletas já se inscreveram na prova, mas será possível se inscrever até o dia do evento no local da largada ou pelo telefone (24) 3352-6444. O regulamento completo está disponível aqui

Todos os participantes serão premiados com medalhas, além de troféus para os três primeiros colocados em cada categoria da competição.