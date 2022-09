Quatro ocupantes vão responder em liberdade por contrafação (pirataria). - Divulgação

Publicado 30/09/2022 17:28

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira (29) mais de 360 produtos falsificados dentro de um carro na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu na altura do KM 224. Quatro ocupantes do veículos foram detidos, mas vão responder em liberdade por contrafação (pirataria).

Durante a abordagem, os agentes encontraram 281 camisas, 7 bermudas, 21 cuecas, 22 meias, 19 bonés, 9 relógios e 8 óculos. De acordo com a PRF, todos os produtos são falsificados de marcas famosas.

Os quatro ocupantes do veículo disseram aos policiais rodoviários que são moradores na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e adquiriram as mercadorias no Brás, em São Paulo. O material foi apreendido e levado para 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.