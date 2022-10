Publicado 30/09/2022 18:40 | Atualizado 30/09/2022 18:46

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, a Secretaria de Saúde de Itatiaia vai ofertar mais de mil vagas extras para exames preventivos.

Mulheres, com idade entre 25 e 64 anos, devem agendar o atendimento na unidade de saúde próxima ou pelo telefone (24) 3352-1587. Serão realizados exames citopatológicos que ajudam no rastreamento do câncer do colo de útero.