Câmara Municipal de ItatiaiaDivulgação

Publicado 30/09/2022 17:51

Na próxima segunda-feira (3), cinco novos vereadores tomam posse na Câmara Municipal de Itatiaia. Eles assumem o lugar dos parlamentares que foram afastados durante a operação Apanthropía do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) no dia 15 de setembro. Os novos vereadores ficam em seus cargos até a decisão do recurso dos parlamentares afastados serem julgados.

Para assumir os cargos foram convocados Fabrício de Almeida Pereira, mais conhecido como Fabrício da Mudança (SD), que ocupa a cadeira do Tim Campos; Levi Luiz Silveira (PRTB), que assume a cadeira do Dudu Pereira; Paulo Roberto Fichter Moreira, o enfermeiro Paulo Fichter (PSC) e ex-vereador interino no ano de 2021 assumirá a cadeira de Vaninho; Carlos César De Paula, o Sargento De Paula (PRTB), que substitui o vereador Imberê e o ex-vereador, Leonardo De Seixas Carvalho (PP), no lugar do vereador Vander.

Nesta sexta-feira (30), os vereadores empossaram os novos membros da Mesa Diretora após a aprovação da Resolução nº 408 que determina a substituição em caso de afastamento judicial ou administrativo dos membros antigos. Os novos empossados da mesa diretora são Bruno Diniz Guimarães (SD), que assume a primeira vice-presidência; Cristian de Carvalho Soares (SD), a segunda vice-presidência, e Marcos Vinicius Campos Leal, o Vini do Celular (União Brasil), que assume como secretário.