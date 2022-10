Posse aconteceu na segunda-feira (3) - Divulgação

Publicado 04/10/2022 07:00

A Câmara Municipal de Itatiaia empossou nesta segunda-feira (3) cinco novos vereadores: Fabrício de Almeida Pereira (SD), Levi Luiz Silveira (PRTB), Roberto Fichter Moreira (PSC), Carlos César De Paula (PRTB) e Leonardo De Seixas Carvalho (PP). Eles assumiram as vagas dos parlamentares afastados do cargo.

Em setembro, cinco vereadores foram alvos da operação Apanthropía , do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que investigava um possível esquema de desvio de dinheiro público na prefeitura de Itatiaia e pediu o afastamento durante a investigação.