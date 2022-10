Irineu Nogueira acompanhou novo secretário em visita a hospital - Divulgação/PMI

Publicado 06/10/2022 18:03

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, escolheu um novo nome para assumir a Secretaria Municipal de Saúde: o advogado Luiz Eduardo Saldanha. Com formação em administração hospitalar e MBA em Gestão em Saúde, ele também possui especialização em “Compliance” na Saúde.

Saldanha possui também formação pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e MBA em Gerenciamento de Projetos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Luiz Eduardo Saldanha atuou por cinco anos e meio como diretor-geral da Santa Casa de Resende, designado, em janeiro de 2017, para cuidar da revitalização da unidade.

Ele também é vice-presidente da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas e Beneficentes do Estado do Rio de Janeiro (Femerj). “Vamos trabalhar com muita vontade e garra, buscando dar qualidade aos serviços de saúde disponibilizados aos moradores. Vamos preparar um relatório sobre a saúde em Itatiaia e esse levantamento vai nortear a nossa atuação”, explicou.