Aprovados vão atuar no serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. - Reprodução internet

Publicado 04/10/2022 18:56

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia abre até 7 de outubro, cinco vagas para Cuidadores Sociais para o Acolhimento Institucional “Casa Abrigo”. Os requisitos para se candidatar são: ter Ensino Médio Completo, estar em dia com as obrigações legais e militares (se do sexo masculino), possuir idade mínima de 18 anos e apresentar a documentação exigida no cronograma

Para participar, o candidato deve entregar um envelope com a documentação necessária. As inscrições devem ser feitas na sede da pasta, na Avenida dos Expedicionários, nº 332, no Centro, entre 9h e 12h e das 13h30 às 16h30. As oportunidades são para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.

O Processo Seletivo terá duas fases e na primeira etapa, que possui caráter classificatório, haverá prova de títulos, feita através de análise curricular e dos respectivos documentos. Na segunda fase acontece a entrevista individual. Os aprovados atuarão no regime de plantão 24h por 72h, atuando na manutenção do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Itatiaia. O salário é de R$ 1300,32.

A publicação da relação dos inscritos e a homologação das inscrições serão feitas no dia 10 de outubro. A divulgação do resultado final será em 28 de outubro. Os aprovados vão participar de capacitação entre os dias 7 a 11 de novembro.