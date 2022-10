Casa da Cultura fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro. - Divulgação

Publicado 11/10/2022 17:35

Em celebração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Itatiaia realiza uma grande festa no dia 12 de outubro. A comemoração será na Casa da Cultura, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro, das 10h às 16h.

Segundo a Superintendência de Eventos, a festa conta com gincanas, brinquedos infláveis, apresentações infantis com palhaço, brincadeiras antigas, pipoca e algodão-doce. No local, também haverá feira de artesanato e food trucks na área externa.