Com ele foram encontradas uma pistola calibre 9 mm e oito munições. - Divulgação

Publicado 13/10/2022 18:49

Um jovem, de 18 anos, foi preso após trocar tiros com policiais militares na quarta-feira (12) em Itatiaia. O caso aconteceu no Vale do Ermitão, em Penedo.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até o local após receberem uma denúncia de que suspeitos estariam armados e efetuando disparos.

Quando os PMs chegaram, um dos envolvidos atirou contra os policiais, que revidaram. O jovem tentou fugir pela mata, mas acabou sendo preso. Com ele foram encontradas uma pistola calibre 9 mm e oito munições.

O restante do grupo conseguiu escapar, mas deixou para trás pedras de crack, maconha, pinos de cocaína e cartuchos. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia, onde o jovem foi autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma e resistência.