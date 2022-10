Vinícius de Moraes - Divulgação

Publicado 18/10/2022 18:38

Como parte da Semana Municipal do Artista Vinicius de Moraes, a Superintendência de Cultura de Itatiaia prepara nesta quarta-feira (19) uma programação especial ao poeta, compositor e cantor brasileiro. Às 19 horas, a Casa da Cultura, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro, recebe o espetáculo: “Vivendo Vinícius”, em homenagem ao álbum homônimo gravado em 1999 por Miúcha, Baden Powell, Toquinho e Carlos Lira.

No espaço “Mostra Cultural” serão expostos os trabalhos dos alunos das escolas municipais Reinaldo Maia Souto e Ana Elisa Lisboa Gregori. Também serão apresentados os trabalhos de estudantes que participaram dos “Encontros Literários” promovidos pela Biblioteca Pública Municipal de Itatiaia Dona Mariúcha (BIPUIM), que exibirá o resultado do concurso de poesias: “Itatiaia, Cidade e Poesia”.

Os visitantes terão um espaço dedicado, onde poderão se inspirar nas criações do ‘Poetinha’ para dar voz à imaginação e produzir redações e poesias para serem declamadas ao vivo. Seguindo com a programação: os alunos do curso de teatro da Casa da Cultura sobem ao palco, às 20h, para dramatizar versos do poeta com a peça original: “As Últimas Horas.

Programação:

19h – Abertura – Bruno Barreto (poema pôr-do-sol em Itatiaia)

19h30 – Trio da Cultura – formado por artistas Thiago Góes, Ney Batera e Alisson Vianna.

20h – Apresentação do Teatro (As Últimas Vontades) + Poemas para Vinícius.

20h30 – Archelaus Alexandre (encerramento)