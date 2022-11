Proprietários podem obter informações no Portal de Informações Turísticas de Penedo. - Sonita Palmer

Proprietários podem obter informações no Portal de Informações Turísticas de Penedo.Sonita Palmer

Publicado 31/10/2022 19:23 | Atualizado 31/10/2022 19:23

A Secretaria de Turismo de Itatiaia está orientando e auxiliando os proprietários de estabelecimentos e prestadores de serviços de turismo do município a realizarem cadastro no Cadastur/RJ (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). O procedimento é feito de forma totalmente virtual por meio do site

O Cadastur, do Ministério do Turismo, é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e é obrigatório para Meios de Hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo-MEI (Microempreendedor Individual).

O cadastro permite ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei nº 8.623/93 e Decreto nº 946/1993, por meio da emissão do Certificado Cadastur, assim como oferece benefícios aos cadastrados. Os proprietários que desejarem também podem obter informações e realizar o cadastro pessoalmente no Portal de Informações Turísticas de Penedo.