Incidente com carreta causa congestionamento na Via DutraDivulgação

Publicado 04/11/2022 13:00 | Atualizado 04/11/2022 17:54

Um incidente envolvendo uma carreta provocou um longo congestionamento na manhã desta sexta-feira (4) na Via Dutra, em Itatiaia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo ficou em "L" bloqueando a rodovia no sentido São Paulo.

Apesar dos transtornos, ninguém se feriu. Por conta do incidente, o congestionamento chegou a 3 quilômetros. Segundo a concessionária que administra a estrada, a pista foi liberada após a retirada da carreta.