Itatiaia recebe projeto de educação no trânsito para criançasDivulgação

Publicado 09/11/2022 19:00 | Atualizado 09/11/2022 19:44

Os alunos de 6 a 11 anos do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, participaram na terça-feira (8) do projeto “Escolinha de Trânsito”, da Coordenadoria de Educação do Detran RJ. A ação foi realizada durante o turno da tarde.

A iniciativa promove atividades educativas que ensinam regras e comportamentos corretos para um trânsito mais seguro. Em uma das ações as crianças puderam trafegar de bicicleta e aprender sobre sinalização de trânsito, como atravessar na faixa, reconhecer placas, entre outros pontos.