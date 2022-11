Itatiaia recebe competição de paraciclismo neste fim de semana - Divulgação

Itatiaia recebe competição de paraciclismo neste fim de semana

Publicado 18/11/2022 15:00 | Atualizado 18/11/2022 17:01

O município de Itatiaia recebe neste sábado (19) o Grande Prêmio Itatiaia de Paraciclismo a partir das 8h. No domingo (20), será a vez da 3ª Etapa do Campeonato Carioca de Paraciclismo 2022 e do 1º Interestadual de Paraciclismo 2022 a partir das 7h30.

As provas serão na Avenida Alda Bernardes. Participam atletas paralímpicos das categorias masculino e feminino Tandem, Ciclismo C1, Ciclismo C2, Ciclismo C3, Ciclismo C4, Ciclismo C5, Triciclo T1 / T2, Handbike H1, Handbike H2, Handbike H3, Handbike H4, Handbike H5, Surdos, DI.

A realização é da Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer e do setor de Transportes, da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), da Federação Paulista de Ciclismo (FPC), do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo.