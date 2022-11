Motorista perde o controle do carro e tomba na Via Dutra - Divulgação

Publicado 16/11/2022 15:42

Um motorista, de 58 anos, ficou ferido após perder o controle o carro e tombar na noite de terça-feira (15) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu no KM 324, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após perder o controle da direçao, o condutor bateu na mureta lateral da rodovia e tombou no acostamento. Chovia na hora do acidente.

Ele foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha, mas a unidade médica não informou o estado de saúde dele.