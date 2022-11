Alunos de Itatiaia participam de Campeonato Estadual de Xadrez - Divulgação

Publicado 11/11/2022 13:00 | Atualizado 11/11/2022 14:39

No próximo sábado (12), 14 estudantes do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, participam do Campeonato Estadual de Xadrez, que acontecerá em Volta Redonda. Para isso, os treinos e aulas vêm sendo realizados através do Projeto Itachess, da Secretaria de Educação, que teve início há um mês.



As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, na mesma unidade de ensino e são abertas a todos os alunos da Rede Municipal. Para se inscrever, basta o estudante ir nos dias de aula, acompanhado de um responsável para preencher a ficha de inscrição.



Segundo o instrutor de xadrez do projeto, Makyl Angelo, a ideia é abrir novos polos do projeto na cidade. "O aprendizado de xadrez é uma atividade lúdica com base matemática, que é a linguagem do pensamento organizado. Além disso, o jogo estimula o desenvolvimento de habilidades como atenção, memória, inteligência e imaginação", destaca.

