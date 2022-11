Itatiaia realiza Festa de Valorização da Cultura Negra - Divulgação

Itatiaia realiza Festa de Valorização da Cultura NegraDivulgação

Publicado 17/11/2022 17:56

A ONG Integração, em parceria com a prefeitura de Itatiaia, realiza neste fim de semana a Festa de Valorização da Cultura Negra. O evento acontece entre os dias 18 e 20 de novembro na Casa da Cultura, na Rua Antônio Gomes de Macedo, no Centro.

Segundo a organização, o objetivo é celebrar o Dia da Consciência Negra através da discussão de pautas como o enfrentamento ao racismo e à desigualdade social no Brasil.

A programação conta com apresentações musicais, capoeira, jongo, exposição fotográfica, palestras, rodas de conversa e desfiles. A classificação é livre e gratuita.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (18)

18h - Show com o cantor Yan Rodrigues

19h - Apresentação do fotógrafo Alejandro Mahias

20h - Palestra sobre a Cultura Negra

21h - Show com o cantor Altair Brito

Sábado (19)

14h - Apresentação de Grupos de Jongo

20h - Desfile e eleição da garota Beleza Negra

Domingo (20)

9h - Apresentação de Capoeira

11h - Roda de Conversa

12h - Almoço (Feijoada)

14h - Desfile de Moda Infantil