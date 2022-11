Em Itatiaia, 56% dos moradores não tomaram a segunda dose de reforço contra a Covid-19 - Divulgação

Em Itatiaia, 56% dos moradores não tomaram a segunda dose de reforço contra a Covid-19Divulgação

Publicado 18/11/2022 18:21

O aumento de casos de Covid-19 em Itatiaia, aliado ao aparecimento de novas subvariantes da doença pelo país, vem preocupando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A imunização dos moradores é a principal ferramenta para evitar casos graves e mortes pela pandemia. Na cidade, apenas 43,65% das pessoas entre 18 e 80 anos tomaram a segunda dose de reforço (quarta dose).

Segundo a SMS, a população de 18 a 80 anos corresponde a 23.053 habitantes. Dessa total, 72,02% tomaram a primeira dose de reforço (terceira dose) contra o coronavírus. A dificuldade está no retorno para completar o esquema de dois reforços. Apenas 43% voltaram aos postos de saúde, ou seja, 8.839 pessoas (56,35%) ainda não tomaram a segunda dose de reforço.

Entre os adolescentes, de 12 a 17 anos, a dificuldade é com a primeira dose de reforço. Enquanto 97% tomaram as duas primeiras doses, apenas 35,74%, do total de 3.009 pessoas, voltaram e completaram o esquema de três doses contra a Covid-19.

Em Itatiaia, entre os dias 10 e 16 de novembro, o número de novos casos passou de 0 para 27, conforme notificação no Boletim Epidemiológico. A enfermeira e coordenadora do setor de imunização, Andrea Millen, ressalta a importância da população completar o esquema vacinal para impedir o avanço da doença. "É fundamental que as pessoas tomem todas as doses da vacina recomendadas", completou.

Em relação ao público infantil de 5 a 11 anos a procura pela primeira e segunda dose atingiu 71,24% e 71,42% respectivamente, porém o Setor de Imunização espera atingir a meta máxima. O público-alvo da faixa etária no município é de 3.227 crianças.

As pessoas que ainda não foram vacinadas ou não tomaram as doses de reforço devem procurar a Policlínica Municipal, no Centro. A Unidade de Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, sendo que às quartas-feiras o funcionamento segue até as 19 horas. É preciso apresentar RG, cartão SUS e o Cartão de Vacina.