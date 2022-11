Detran realiza vistoria itinerante em Itatiaia - Sonita Palmer

Publicado 23/11/2022 10:00 | Atualizado 23/11/2022 16:34

No dia 25 de novembro, o Detran RJ realiza mais uma edição do programa Vistoria Itinerante em Itatiaia. A ação acontece na Rodoviária da cidade, localizada à Avenida Wanderbilt Duarte de Barros. Os motoristas já podem fazer o agendamento pelo site do órgão ou pelos números (21) 3460-4040 e 3460-4041.

Serão oferecidos serviços relacionados a veículos. No dia da ação, serão disponibilizados diversos procedimentos como: transferência de propriedade e de jurisdição ou de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.



De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito do município, Edson Lamin, as vistorias que vêm acontecendo proporcionam maior facilidade aos moradores. “Além disso, evita que os condutores tenham de viajar até outra cidade para realizar a avaliação de seus veículos, economizando tempo e dinheiro”, afirma.