Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, no Jardim Martinelli, em Penedo, foi a primeira unidade beneficiada pelo projeto - Divulgação

Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, no Jardim Martinelli, em Penedo, foi a primeira unidade beneficiada pelo projetoDivulgação

Publicado 08/12/2022 17:00 | Atualizado 08/12/2022 19:57

A Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia iniciou o Projeto Cozinha Inclusiva. O objetivo é desenvolver aulas práticas de alunos com deficiência, com intuito de prepará-los para o mercado de trabalho. A primeira unidade beneficiada foi o Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, no Jardim Martinelli, em Penedo.

Segundo a coordenadora de Polo – Penedo, Márcia Sabadine, uma das metas do programa é incentivar a atividade no dia a dia do aluno, sendo uma prática de absorção e repetição de conteúdos necessários para uma vida independente. "Os alunos irão treinar o preparo de alimentos, através de receitas simples", completa.

Sabadine também destaca que a atividade trabalha com o resgate da autoestima e da autoconfiança ampliando as possibilidades dos alunos. “O projeto foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos alunos com deficiência momentos de autonomia e independência, buscando empoderamento e desenvolvendo suas habilidades individuais de forma adaptada e lúdica”, afirma.