Itatiaia segue com inscrições para castração de cães e gatos - Divulgação

Itatiaia segue com inscrições para castração de cães e gatos Divulgação

Publicado 09/12/2022 12:00 | Atualizado 09/12/2022 18:10

A Vigilância Ambiental de Itatiaia está com inscrições abertas para a castração gratuita de cães e gatos. O cadastro pode ser feito on-line ou na Sede do órgão na Avenida dos Expedicionários, nº 425, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h.