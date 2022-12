Publicado 12/12/2022 17:00 | Atualizado 12/12/2022 18:59

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Itatiaia iniciou nesta segunda-feira (12), o processo de entrega das escrituras dos imóveis do Conjunto Habitacional da Vila Maia. A equipe da pasta estará em frente à creche do bairro para atender os moradores.

Segundo o secretário de Habitação, Izael Bernardes, os imóveis foram entregues a 75 famílias em 2010, em regime de comodato, com o contrato estipulando que, após 10 anos, não sendo registrada nenhuma intercorrência, haveria a entrega da escritura "Vamos visitar as famílias envolvidas diretamente com a questão”, explica.