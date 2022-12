Publicado 23/12/2022 11:45

Dois homens, de 28 e 30 anos, foram mortos a tiros na noite de quinta-feira (22) em Itatiaia. O crime aconteceu na Rua Projetada, no bairro Vila Flórida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quandos os agentes chegaram no local uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia confirmado os óbitos.

Testemunhas disseram que os tiros foram disparados por suspeitos que estavam em um carro. Durante o deslocamento para o local do crime, os policiais encontraram um veículo em chamas com as mesmas características do que teria sido usado pelos criminosos.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. A Polícia Civil realizou a perícia no local do crime e onde o carro foi encontrado, no bairro Campo Alegre.

Depois, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, ninguém foi preso.