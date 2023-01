Secretaria de Esporte abre inscrições para corrida infantojuvenil - Divulgação

Secretaria de Esporte abre inscrições para corrida infantojuvenil

Publicado 10/01/2023 19:00 | Atualizado 10/01/2023 19:16

A Secretaria de Esporte e Lazer de Itatiaia abriu as inscrições para a I Corrida Passarinho. A competição tem 150 vagas disponíveis, sendo 70 para a categoria infantil e 80 para a juvenil. Os interessados, de 6 a 16 anos, devem se inscrever até o dia 12 de janeiro na Avenida dos Expedicionários, nº 380, Centro.

Para isso, é importante apresentar o documento de identificação do responsável e do atleta (RG, CPF ou Certidão de Nascimento) e preencher uma ficha de inscrição. A corrida acontece no dia 14 de janeiro no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro, a partir das 8 horas.



As provas das categorias infantis serão realizadas dentro Estádio e as provas das categorias juvenis no entorno. A corrida homenageia o atleta itatiaiense Josuel Ferreira de Sá, o Passarinho, de 80 anos. Com mais de 30 anos de atletismo, passarinho é um dos corredores veteranos do país que mais participou de competições, inclusive no exterior.



Confira as categorias:



Infantil: (Dentro do Estádio Municipal Antônio Corrêa)

6 anos = 50 m

7 anos = 50 m

8 anos = 50 ms

9 anos = 100 m (Ida e Volta)

10 anos = 100 m (Ida e Volta)

11 anos = 200 m (Ida e Volta 2x)

12 anos = 200 m (Ida e Volta 2x)



Juvenil: (No entorno do Estádio Municipal Antônio Corrêa)

13 anos = 500 mts (1 volta entorno do Estádio)

14 anos = 1,0 km (2 voltas entorno do Estádio)

15 anos = 1,5 km (3 voltas entorno do Estádio)

16 anos = 2,0 km (4 voltas entorno do Estádio)