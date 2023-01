Secretaria Municipal de Habitação de Itatiaia é invadida e furtada - Geninho

Publicado 09/01/2023 16:00 | Atualizado 09/01/2023 18:32

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária foi invadida e furtada na madrugada desta segunda-feira (09). O local fica na Rua Vitória Sócrates, no bairro Vila Martins.



Segundo a prefeitura, os suspeitos arrombaram a porta dos fundos e entraram na sede da pasta. Foram levados dois monitores, um computador do setor de Assistência Social, dois bebedouros, um processo administrativo e a chave de um caminhão.



As chaves de outros veículos foram encontradas jogadas no gramado em frente à Secretaria de Habitação. No computador da Assistente Social estavam os cadastros de moradores que seriam atendidos em futuros projetos habitacionais.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, que realizou uma perícia na Secretaria. Até o momento, ninguém foi preso.