Polícia Militar encontra veículo em chamas em Itatiaia - Divulgação

Publicado 02/01/2023 13:53

A Polícia Militar (PM) encontrou na madrugada desta segunda-feira (2) um veículo em chamas em Itatiaia. O carro foi localizado na Avenida dos Expedicionários, no bairro Vila Odete.

O carro era um Corsa Hatch, da marca Chevrolet. Por conta do fogo, não foi possível identificar a placa e a cor do automóvel. Ninguém foi encontrado no local. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. A Polícia Civil realizou a perícia no local. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia.