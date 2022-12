Réveillon: Taxa de ocupação em Itatiaia está em quase 100% - Ariane Alves/PMI

Réveillon: Taxa de ocupação em Itatiaia está em quase 100%Ariane Alves/PMI

Publicado 27/12/2022 16:36

A Secretaria Municipal de Turismo de Itatiaia está comemorando a procura de turistas e visitantes para o fim do ano. Enquanto no Natal, 50% dos quartos ficaram ocupados, para o Réveillon, a taxa de ocupação está em quase 100%. Já a média para as férias escolares, durante todo o mês de janeiro, gira em aproximadamente 70%.

Rodeado pela exuberância do Pico das Agulhas Negras, da Mata Atlântica e da Serra da Mantiqueira, o município oferece muitos destinos de destaque nacional com diferentes atmosferas: a fauna e flora do Parque Nacional do Itatiaia, a herança dos finlandeses em Penedo com sua cultura e gastronomia e a tranquilidade e romantismo com clima europeu na região de Maringá e Maromba.

Segundo o secretário de Turismo de Itatiaia, Denilson Sampaio, esse movimento é muito importante para a economia. "Nossa cidade é linda e temos muitos lugares para visitar. Quem vem para cá, pode aproveitar uma rede hoteleira forte e aconchegante, ótimos restaurantes, fábricas de chocolate, artesanato, muitas opções para curtir em família", completa.