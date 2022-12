Penedo tem esquema especial de trânsito para fim de semana - Ariane Alves/AECOM PMI

Publicado 23/12/2022 17:08

Por conta da passagem da Carreata do Papai Noel em Penedo nesta sexta-feira (23), a Guarda Municipal de Itatiaia montou um esquema especial. A partir das 18 horas, o comboio deve sair do Portal de Informações Turísticas em direção à Rua das Velas, onde será apresentada uma Cantata de Natal pelo coral “A Música Educa”, formado por alunos da Rede Municipal.

No domingo (25), Penedo também será realizada a tradicional procissão de Santa Luzia. O cortejo terá início às 18 horas, partindo de frente da Casa do Papai Noel e seguindo pelas seguintes vias: Avenida das Mangueiras, Avenida Finlândia e Rua Toivo Suni.

Conforme a Divisão Executiva de Trânsito (DETRA), haverá trechos de lentidão e interrupção temporária do tráfego. A Guarda Municipal fará todo o controle do fluxo no bairro orientando os motoristas e pedestres.