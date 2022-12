Pela primeira vez, Guarda Municipal de Itatiaia será comandada por uma mulher - Divulgação

Pela primeira vez, Guarda Municipal de Itatiaia será comandada por uma mulherDivulgação

Publicado 29/12/2022 21:45 | Atualizado 29/12/2022 21:46

A Guarda Municipal de Itatiaia será comandada, pela primeira vez na história da corporação, por uma mulher: a atual subcomandante Shirley Tracy Rissler. Com mais de sete anos na instituição, a nova comandante já exerceu funções junto aos grupamentos de Patrimônio, Trânsito e Meio Ambiente. A troca do comando foi oficializada na última semana no Boletim Oficial da Prefeitura.

Atualmente estuda Administração de Empresas e conta em sua formação com mais de 35 cursos de extensão na área de Segurança Pública, além de capacitações. "Estou muito feliz e espero cumprir meu papel da melhor forma possível, sendo uma representante feminina num cargo e numa profissão que exige mais do que comprometimento, exige amor, empatia, respeito e compreensão às leis e às normas que nos cercam", destacou Shirley.

O supervisor de trânsito, Márcio Greick da Silva, também foi empossado como o novo subcomandante. O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, parabenizou os novos comandantes. "Quero parabenizar o novo comando da Guarda Municipal, que pela primeira vez tem uma comandante. A Guarda Municipal é muito importante para o nosso município. Desejo muito êxito ao comando e a todos os integrantes da corporação", completou.