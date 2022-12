Programa realiza desassoreamento de rios de Itatiaia - Divulgação

Programa realiza desassoreamento de rios de Itatiaia Divulgação

Publicado 30/12/2022 19:00 | Atualizado 30/12/2022 19:00

Os rios de Itatiaia vão passar por um serviço de manutenção. É que o Programa Limpa Rio, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), começou os serviços no município. O primeiro rio a receber o desassoreamento foi o Acará, que passa por bairros como Jardim Itatiaia e Campo Alegre, e deve beneficiar também o Santo Antônio, um dos principais mananciais da cidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Freitas, a previsão é de que essa ação inicial prossiga realizando a limpeza de margens e o desassoreamento de pontos críticos que são causadores de problemas em época de chuvas mais fortes. "Além da área central de Itatiaia, rios da região de Penedo, Maromba e Maringá também serão contemplados pelo programa estadual", explicou.

Os sedimentos, depois de retirados dos rios, recebem destinação ambiental correta. Dessa forma, a água tende a seguir o seu curso de forma mais fácil. “O intuito é mitigar o impacto negativo dos períodos de grande chuva e evitar enchentes, que acabam se tornando comuns no verão. Com esta ação, os riscos de alagamento tendem a ser reduzidos”, comentou Freitas.