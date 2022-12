Engavetamento na Via Dutra deixa quatro pessoas feridas - Divulgação

Publicado 30/12/2022 14:08

Quatro pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo três carros na manhã desta sexta-feira (30) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do km 320, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos sofreu uma aquaplanagem e bateu na mureta central, ocasionando o engavetamento.

As vítimas: três homens, de 19, 21 e 25 anos, e uma mulher, de 22, estavam no mesmo carro. Eles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende.